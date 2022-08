Secretários de Itapemirim participam de palestra com diretor do Ifes sobre desenvolvimento

Por Redação - Redação 13

Advertisement

Advertisement

O Prefeito de Itapemirim, Dr. Antônio Rocha, recepcionou na manhã desta sexta-feira (26), o Diretor-geral do Campus Piúma do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo – Ifes, Marcelo Fanttini Polese, que realizou uma palestra para os Secretários Municipais, voltado para o tema “Desenvolvimento”.

Continua depois da publicidade

O encontro teve como objetivo, através das experiências exitosas do Instituto, motivar nos gestores das pastas municipais a buscar parcerias para inovar, estruturar, capacitar, e planejar, dentro da realidade do poder executivo, projetos que desenvolvam o Município em todos os eixos. “O MEC disponibiliza para o IFES Piúma os recursos voltados para custeio, mas através das nossas iniciativas conseguimos estruturar o nosso polo, ampliar os nossos projetos, e seguir inovando”, frisou o Diretor-Geral, Marcelo Polesi.

Na ocasião o Prefeito pode pontuar ações que podem ser realizadas para desenvolver o Município seguindo o perfil adotado pelo IFES, e agradeceu Marcelo Polesi pela oportunidade de trocar experiência com ele e sua equipe. “Vamos fazer parcerias com o setor privado, com os Governos do Estado e Federal, com o IFES… Vamos sair da rotina comum, fazer um município diferente, melhor, com mais oportunidade, emprego, qualidade de vida.” Disse Dr. Antônio Rocha determinando que os Secretários sigam o exemplo do IFES.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].