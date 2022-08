Secretaria de Assistência Social de Presidente Kennedy abre processo seletivo com salários de até R$ 5 mil

Por Redação - Redação 61

A Secretaria de Assistência Social de Presidente Kennedy abriu Processo Seletivo nesta sexta-feira (26). São mais de 40 vagas em diversas áreas e os salários chegam a até R$ 5 mil. As vagas são para cadastro de reserva com vigência de 12 meses, podendo ser prorrogadas por igual período.

A seleção será realizada para as seguintes funções: Administrador; Analista Técnico da Vigilância Socioassistencial; Assistente Social; Instrutor de Artes Marciais; Instrutor de Atividades Físicas; Nutricionista; Pedagogo; Psicólogo; Secretário-Executivo do Conselho Tutelar; Secretário-Executivo da Agência de Treinamentos Municipal; Sociólogo; e Terapeuta Ocupacional.

Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições no período de 29 de agosto a 02 de setembro, no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal, localizado à Rua Lúcio Moreira Filho, nº 15, Centro, no horário das 8h às 16h.

Confira o edital completo clicando aqui

