Santa Casa de Cachoeiro arrecada R$ 344 mil com sorteio de carro doado pela Skystone Brasil

A Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro arrecadou R$ 344 mil com a venda das cartelas do sorteio do carro 0KM, doado pela Skystone Brasil. Todo o valor será revertido em melhorias para a instituição e, consequentemente, para os pacientes atendidos no hospital.

A entrega oficial do veículo aconteceu na noite dessa sexta-feira (19), durante um jantar promovido pela Rochativa, no clube Jaraguá.

O vencedor do sorteio, que aconteceu pela Loteria Federal, foi a empresa Gramassena Mármores e Granitos. Os proprietários não puderam comparecer na solenidade, mas enviaram um representante para receber o veículo.

A festa reuniu empresários do setor de rochas de Cachoeiro de Itapemirim, conselheiros e diretoria da Santa Casa.

O conselheiro Amarildo Permanhani afirmou que o hospital é muito grato à Skystone por ter feito esse gesto de solidariedade com o hospital.

“A empresa nos proporcionou uma bela ação social que envolveu toda a sociedade, em especial o setor de rocha que participou massivamente da campanha. Conseguimos quintuplicar o valor do carro e isso é muito importante para ajudar vidas na Santa Casa”, destacou.

O diretor corporativo da Skystone, Fred Esteves, destacou que a empresa além de ser referência no mercado, quer também desenvolver ações que contribuam de alguma forma com a população.

“Nosso sentimento é de gratidão por poder fazer parte desse movimento lindo que a Rochativa está fazendo, nos mostrando o caminho de como poder ajudar. A gente quer ser líder de mercado, mas também impactar positivamente a sociedade. E a Rochativa está nos ajudando e ensinando a fazer isso”.

Os proprietários da empresa ganhadora, Ana Paula Crico Massena e Kleber Massena Andrade Barros, ficaram felizes ao saber que foram os ganhadores.

Segundo Ana Paula, a contribuição não foi feita com o intuito de ser os ganhadores do prêmio. “Mais do que bens materiais estamos semeando aquilo que Deus nos ensina todos os dias; fazer o bem e amar ao próximo”, afirmou.

