Rose de Freitas anuncia Vera Costa e Solange Lube como suplentes ao Senado

Candidata à reeleição ao Senado, Rose de Freitas (MDB) anunciou na tarde desta segunda-feira (15) as escolhidas para as vagas de suplente. Duas mulheres estarão ao lado da emedebista na busca pela vaga: Solange Lube (MDB) e uma representante do Sul do Espírito Santo: Vera Costa (PDT), como foi antecipado pelo AQUINOTICIAS.COM. Vera já foi prefeita de Guaçuí por dois mandatos, é engenheira, professora, atualmente trabalha com regulamentação fundiária e, como Rose fez questão de frisar, é mãe.

“Depois de caminhar tanto eu gostaria tanto que as mulheres estivessem aqui, junto comigo. Venho a público apresentar duas mulheres com caminhos muito parecidos com os meus e que enfrentaram os mesmos desafios. Comigo estão Solange Lube, que foi prefeita de Viana, deputada estadual, uma mulher de iniciativa. E Vera Costa. Vera. É uma pessoa que eu admiro muito, foi prefeita. Lembro que quando ela se candidatou, os pesos pesados estavam do outro lado. E Vera foi uma excelente prefeita e vem, agora participar desse desafio”, disse Rose de Freitas.

Tanto Vera quanto Solange agradeceram a indicação e lembraram do apoio de Rose de Freitas quando estavam nos executivos municipais. “Você realmente representa a mulher capixaba, Rose. Fui prefeita por oito anos e a Rose não tinha horário, sempre nos atendeu. E nós que estamos no interior dos municípios, só agradecemos. Os prefeitos do interior, como eu fui, quase ficamos com pires nas mãos. Os recursos próprios não são suficientes para investimentos. Junto com a Rose, tenho certeza que todos os prefeitos conseguiram recursos para avançar e dar qualidade de vida para a população”, pontou Vera Costa.

