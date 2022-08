Ricardo Ferraço: “campanha política e o dia a dia de um governo são obras coletivas”

Por Marcos Freire - Marcos Freire 13

O candidato a vice-governador do Espírito Santo, senador Ricardo Ferraço (PSDB) tem se mostrado uma figura agregadora das diversas forças antagônicas existentes na aliança que apoia a reeleição do governador Renato Casagrande (PSB). Apesar dele próprio apontar essa capacidade de agregar como uma qualidade de Casagrande, seu nome foi mais facilmente aceito entre os partidos da coligação, ao contrário do que poderia acontecer com outro nome dessa ou daquela sigla.

Em entrevista ao portal AQUINOTICIAS.COM, ele evita falar sobre a contribuição que pode dar em um provável futuro e renovado mandato de Renato Casagrande. “Temos que dar um passo de cada vez e, agora, vamos contribuir na campanha política, conversando, com muita humildade, com os capixabas, durante o processo eleitoral, para mostrar nossas propostas, falando o que foi feito, mas sobretudo, o futuro, daquilo que queremos e vamos fazer”, afirma.

Ferraço coloca que é preciso plantar “uma semente de paz, confiança e esperança no sentimento dos capixabas”. “Ou seja, precisamos manter a chama acesa, na necessidade de transformação do sonho em realidade”, coloca. “E depois, se vencermos a eleição, naturalmente, vamos contribuir aonde Casagrande entender que podemos colaborar, tendo em vista a experiência que acumulamos ao longo da vida, em tantos cargos públicos por onde passamos, mas, por hora, a nossa energia, nosso foco, nossa dedicação estão em torno da campanha política”, completa.

Para Ferraço, projeto maior é o que interessa

O candidato a vice-governador ressalta que uma campanha política e o dia a dia de um governo são obras coletivas que exigem esforço e dedicação. E, respondendo sobre as diversas forças políticas reunidas na aliança que apoiam o governador, inclusive, com ideologias e pensamentos sobre o Brasil bem diferentes – há partidos que apoiam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outros, o presidente Jair Bolsonaro, por exemplo -, coloca que, assim como a sociedade é plural, onde se reúnem pessoas com origens e condições diferentes, o mesmo pode acontecer num processo eleitoral. “E isso só mostra a qualidade e credibilidade do projeto que estamos apresentando para o Estado”, enfatiza.

Ricardo Ferraço afirma que, em favor de um projeto maior, “todos acabam abrindo mão, de alguma forma, de algum pensamento ou sentimento”. “Esse projeto maior é o que interessa, porque o mais importante é manter o Espírito Santo no rumo certo”, ressalta. “E com essa base sólida, estamos convencidos e convictos de que o melhor está por vir e, se for da vontade de Deus e do povo capixaba, que vençamos essa eleição, será um período de muito trabalho, desenvolvimento social e prosperidade compartilhada”, conclui.

