Revelar Cachoeiro | Grande encontro cultural e musical terá 60 horas de programação

O projeto “Revelar Cachoeiro de Itapemirim – O turismo como o indutor do desenvolvimento econômico” nasceu em 2021, com a proposta de mostrar as belezas naturais, a cultura e a música da Capital Secreta do Mundo. Para a edição de 2022, a proposta é revelar aos cachoeirenses o grande potencial cultural que a cidade tem.

Idealizado pelo AQUINOTICIAS.COM, o Revelar Cachoeiro de Itapemirim terá na segunda edição, 60 horas de programação e a expectativa de ser tornar um grande viradão cultural. O evento vai reunir música e cultura popular, além de destacar o artesanato, o turismo e os encantos da maior cidade do Sul do Espírito Santo.

O Revelar Cachoeiro de Itapemirim será realizado nos dias 2, 3 e 4 de dezembro, em uma arena, que será montada no corredor cultural em frente ao Museu Ferroviário Domingos Lage, na Linha Vermelha, no coração da cidade.

Com programação extensa e variada, o evento trará grandes nomes da cultura, turismo e música para Cachoeiro de Itapemirim, entre eles: o produtor musical Nelson Motta, o cantor e compositor Erasmo Carlos, o cantor e compositor B Negão e a escola de samba Acadêmicos do Salgueiro, além da apresentação de artistas do município, que são destaques no cenário nacional, como: Fabiano Juffu, Walking Blues, André Prando, entre tantos outros nomes.

Durante o grande encontro cultural, o público vai conferir oficinas, atividades culturais, concursos literários, atrações musicais, sessões de cinema, sessões de teatro, feira de artesanato, seminário turístico e atrações musicais.

