Renato Casagrande lidera disputa pelo Palácio Anchieta com 44.6% dos votos

O Instituto Ipopes divulgou nesta sexta-feira (26), a primeira pesquisa eleitoral contratada por um consórcio de imprensa do Espírito Santo, que mostra o atual governador Renato Casagrande (PSB) mantém a liderança com folga sobre os demais candidatos ao comando do Palácio Anchieta. No entanto, os índices de entrevistados que se declararam indecisos ainda é expressivo, o que mantém a eleição aberta.

Casagrande, que defende a manutenção do mandato, aparece com 44.60% das intenções de votos na pesquisa estimulada – aquela em que o entrevistado precisa escolher um candidato listado. Já 19.76% do público pesquisado se declarou indeciso, não soube responder ou preferiu não opinar.

Com 12.14%, Carlos Manato (PL) aparece em segundo lugar, seguido de Guerino Zanon (PSD) e Audifax Barcelos (Rede), que estão tecnicamente empatados em 3º lugar, com 7.94% e 7.30%, respectivamente.

Pessoas que declararam não votar em ninguém, votar em branco ou anular o voto, somaram 6.03%. Já os demais candidatos pontuaram abaixo de 1% das intenções de votos, são eles: Capitão Vinícius Sousa (PSTU) e Cláudio Paiva (PRTB), ambos com 0.87% e Aridelmo Teixeira (NOVO) com 0.48%.

Neste item, a pergunta especificada que o entrevistador fez ao eleitor foi a seguinte: “Se as eleições para governador do Espírito Santo fossem hoje e os candidatos fossem esses que eu vou falar, em quem o(a) sr(a) votaria?”.

A margem de erro estimada é de 2,76% pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra. De acordo com o Ipopes, o nível de confiança utilizado é de 95%. Estes dados são aplicados na integralidade da pesquisa.

Quando perguntado em quem votaria por livre escolha sem uma listagem pré-determinada, Renato Casagrande permanece consideravelmente a frente dos demais, no entanto, o índice de eleitores que ainda não decidiram o voto, também alarga. Isso porque na modalidade de pesquisa espontânea, 46.90% dos entrevistados se declararam eleitores indecisos ou não sabem/não responderam.

O atual governador chega a 30.95% de votos espontâneos, seguido novamente de Carlos Manato com 7.70%, tecnicamente empatado com Guerino Zanon que pontuou 5.16%. Eleitores que afirmaram não votar em ninguém, branco ou nulo representam o mesmo percentual de 5.16%. Já eleitores que declararam voto no candidato Audifax Barcelos representam 2.86%. Além destes, 1.28% dos entrevistados citaram outros oito nomes, que estão listados na legenda do gráfico abaixo.

Especificações técnicas

A pesquisa eleitoral foi contratada pela Associação dos Diários do Interior do Espírito Santo (ADI-ES) junto ao Instituto Ipopes, com o custo de R$ 25.000,00. O estatístico responsável e Márcio Bartolomeu Azevedo da Costa (Conre 9327). Registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) com o número de identificação 02056/2022, a pesquisa foi realizada entre os dias 19 a 23 de agosto.

Foram 1.260 entrevistas distribuídas por 36 cidades de norte a sul do Espírito Santo. A metodologia de pesquisa levou em consideração amostras de proporcionalidades habitacionais e ponderações quanto a sexo, idade, grau de instrução e nível econômico do entrevistado; o intervalo de confiança é de 95% e margem de erro estimada é de 2,76% pontos percentuais para mais ou para menos.

Os veículos de comunicação partícipes são: Tribuna do Cricaré (São Mateus), A Notícia (Nova Venécia), Hoje Notícias (São Gabriel da Palha), Correio do Estado (Linhares), Espírito Santo de Fato (Cachoeiro de Itapemirim), Tempo Novo (Serra) e A Notícia do Caparaó (Iúna).

Da mesma forma, a pesquisa será publicada nos seguintes portais de notícias: AQUINOTICIAS.COM e jornalfato.com.br (ambos de Cachoeiro de Itapemirim), portal A Notícia (Iúna), ES1.com.br (São Gabriel da Palha), portaltemponovo.com.br (Serra), portal redenoticia.es (Nova Venécia), site CE Notícias (Linhares) e TC Online (São Mateus).

