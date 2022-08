Rapaz é demitido e denunciado após escrever “viado” no carro do patrão

Por Redação - Redação 91

O funcionário de um estabelecimento comercial em Goiânia foi demitido por justa causa e denunciado à polícia, após escrever “viado” e desenhar um pênis no capô do carro do patrão.

O proprietário do estabelecimento, um homem de 62 anos, conseguiu recuperar pelas câmeras de segurança a filmagem que comprovou a autoria do ato.

Tudo ocorreu no fim do mês de julho. O filho do dono do comércio fez um vídeo mostrando o que havia sido escrito pelo funcionário e dizendo-se indignado com o ocorrido.

O rapaz trabalhava como entregador no local havia cerca de cinco meses. Em depoimento, o idoso relatou que sempre se sentia tratado de maneira diferente pelo jovem por conta de sua orientação sexual.

O caso foi registrado como injúria racial consumada, valendo-se do entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) que equiparou a homofobia ao crime de racismo.

