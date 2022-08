Quatro pessoas ficam feridas após caminhão carregado com arroz tombar em Guaçuí

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 339

Um motorista e três ajudantes sofreram ferimentos leves depois de o caminhão em que eles estavam tombar na BR 482, em Guaçuí, na manhã desta quarta-feira (17). Segundo a Polícia Militar, o grupo seguia em direção ao município de Alegre, quando ocorreu o acidente em um trecho de curva da rodovia.

As vítimas foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas à Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí.

Inicialmente, a pista foi parcialmente interditada, já que o veículo, que estava carregado com fardos de arroz, ocupou apenas um lado da via. No entanto, pouco depois, a rodovia precisou ser totalmente fechada para a retirada do caminhão.

Homens enviados pela empresa proprietária da carga estiveram no local e recolheram os fardos dos grãos.

