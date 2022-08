Projeto concede reposição salarial de 5,03% para servidores de Guaçuí em outubro

Por Marcos Freire - Marcos Freire 18

A Prefeitura de Guaçuí está encaminhando, para a Câmara Municipal, até esta sexta-feira (26), o projeto de lei referente à reposição salarial dos servidores municipais. O índice de reajuste, segundo o líder da administração no Legislativo, vereador Carlos Lomeu, não é o ideal, mas é o possível neste momento para a condições financeiras do município. O reajuste seria de 5,03%, agora em outubro, e mais 5,03% em março do ano que vem. O percentual é referente ao ano de 2021.

Na última sessão da Câmara, na segunda-feira (22), o vereador Carlos Lomeu disse que sempre vai lutar por melhores condições para sua categoria – ele também é servidor municipal. No entanto, colocou que aprendeu a aceitar aquilo que é possível para não ficar sem nada. “Se a gente recusa um reajuste que é possível, às vezes, pode acabar ficando sem reajuste nenhum, então, aprendi que é melhor garantir o temos agora”, afirmou.

Na mesma segunda-feira, antes da sessão da Câmara, representantes do Sindicato dos Servidores Municipais de Guaçuí e vereadores se reuniram com o prefeito Marcos Luiz Jauhar em seu gabinete, quando foi apresentado o projeto para reposição salarial dos servidores ativos e inativos. Além do prefeito e dos representantes do sindicato, estavam presentes a secretária municipal de Finanças, Rosa Capuchi, o secretário adjunto de Finanças, Marcos Adriani, a procuradora do município, Danielle Freitas, a presidente da Câmara Municipal, vereadora Maria Lúcia das Dores, e os vereadores Aroldo Montoni, Valmir Santiago, Dim Barbeiro, Renato Duponi e Carlos Lomeu.

A proposta de reajuste de 5,03 % em outubro e mais 5,03 % em março de 2023 já havia sido apresentada a representantes do sindicato no dia 12 deste mês. Com essa proposta em mãos, foi realizada uma assembleia dos servidores, no dia 15, quando foi apresentada e aprovada pelos presentes. O projeto deve chegar à Câmara até esta sexta e pode entrar em pauta já na sessão da próxima segunda (29).

