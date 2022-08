Prefeitura de Cachoeiro doa 800 pacotes de fraldas recolhidas na 42ª Corrida de São Pedro

Por Redação - Redação 12

A Prefeitura de Cachoeiro doou ao Hospital Evangélico (Heci) cerca de 800 pacotes de fraldas geriátricas arrecadadas junto aos participantes da 42ª Corrida de São Pedro, realizada em junho.

A entrega foi feita pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp), no ginásio do bairro Aeroporto, e contou com a presença do vice-prefeito Ruy Guedes e de representantes da instituição filantrópica.

“Unir esporte, lazer e qualidade de vida com solidariedade é a melhor receita para uma cidade feliz. A Semesp estará sempre que possível ajudando as entidades filantrópicas, com apoio das pessoas que participam dos nossos eventos”, ressalta o secretário de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Cachoeiro, Ramon Silveira.

Doação à Santa Casa

Em abril, a Prefeitura também fez a doação de 300 fraldas geriátricas para outro hospital filantrópico, a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. Os donativos foram arrecadados na Temporada de Areia, que ocorreu em fevereiro e março, e na Corrida da Mulher, realizada no dia 27 de março.

