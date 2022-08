Prefeito de Veneza caça 'idiotas' filmados surfando no Grande Canal

Por Estadão - Estadão 14

O prefeito de Veneza se revoltou com um vídeo divulgado em redes sociais que mostra dois turistas surfando em pranchas motorizadas ao longo do Grande Canal, um dos inúmeros cartões postais da cidade. Os jovens foram vistos desviando de gôndolas e ônibus aquáticos enquanto navegavam pela principal via de Veneza na manhã de quinta-feira passada. A cena foi registrada por vários espectadores atônitos.

Luigi Brugnaro, prefeito de Veneza, disse que está “caçando” os “dois idiotas arrogantes” que foram filmados deslizando ao longo do Grande Canal, e oferece um jantar para quem puder localizar a dupla.

Um dos vídeos que foi amplamente compartilhado online foi postado por Brugnaro no Twitter. “Aqui estão os dois idiotas arrogantes que zombam desta cidade”, escreveu o prefeito. “Peço a todos que nos ajudem a identificá-los e puni-los, mesmo que nossas armas sejam realmente contundentes – os prefeitos precisam urgentemente de mais poderes em termos de segurança pública.”

Segundo o jornal britânico The Guardian, um clipe da transgressão também foi compartilhado na conta do Instagram da Venezia Non è Disneyland (Venice Isn’t Disneyland), grupo criado por jovens venezianos com o objetivo de sensibilizar os visitantes da cidade.

O vídeo, que incluía o hit Surfin’ USA dos Beach Boys tocando ao fundo, causou indignação generalizada. “Vergonhoso”, escreveu um usuário do Instagram. “Eles precisam ser expulsos de Veneza para sempre, mamma mia.”

Segundo o Guardian, muitos acharam o método de transporte curioso. “Eu quero um também!” escreveu um comentarista, enquanto outro disse: “Não seria ótimo se todos pudéssemos viajar por Veneza dessa maneira sem dar dinheiro à ACTV (a autoridade de transporte público)?”.

Multas

As autoridades de Veneza tentam reprimir o mau comportamento de turistas há anos, com os chamados “anjos do decoro” patrulhando as ruas durante o verão e multando pessoas pegas mergulhando ou tomando banho nos canais, andando sem camiseta, alimentando pombos ou jogando lixo fora das lixeiras.

Venezia Non è Disneyland acompanha de perto as diversas infrações. No final de julho, o grupo compartilhou um vídeo de um homem pulando de uma ponte no Grande Canal. Na semana passada, Brugnaro pediu “dez dias de prisão” para um turista escocês de 33 anos que foi pego dando um mergulho em um canal.

Em 2020, um turista francês foi multado em 150 euros depois de remar ao longo do Grande Canal em sua prancha de standup paddle, e duas mulheres alemãs tiveram que pagar 250 euros cada por banhos de sol de biquíni na igreja de San Stae.

