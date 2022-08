Portuguesa que teve falas racistas contra filhos de Giovanna Ewbank foi xenofóbica com brasileira

Por Redação - Redação 30

No último sábado (30), um vídeo que circulou pela internet mostrou a atriz Giovanna Ewbank brigando com uma mulher depois de falas racistas dirigidas ao filho dela, Titi e Bless. E, segundo a coluna Leo Dias, do portal Metrópoles, essa não é a primeira vez que a mulher tem atitudes preconceituosas. A coluna recebeu um vídeo de uma brasileira radicada em Portugal chamada Eduarda Rabello e que mostra a mulher gritando que “brasileiros vão para o Brasil”.

Segundo a brasileira que enviou o vídeo, a mulher iniciou uma discussão com outros brasileiros que estavam em Portugal. Ela teria, inclusive, tentado jogar uma cadeira na direção da brasileira e dos outros compatriotas. “Estava no bar que um amigo trabalha e ela começou a se exaltar dentro bar. Quando ela saiu, eu estava lá fora com uns amigos brasileiros e ela já começou a gritar falando: ‘brasileiros, vá pro Brasil’ (sic). Depois de um tempo de discussão, ela tentou jogar uma cadeira em mim, que não acertou, e continuou xingando e falando para nós brasileiros irmos pro Brasil”, disse Eduarda à coluna.

A polícia chegou a ser chamada, mas a mulher não se conteve e provocou, até mesmo, os policiais. Apesar das ofensas, Eduarda não prestou queixa na delegacia. Segundo ela, os policiais afirmaram que o caso não iria dar em nada e que seria apenas uma perda de tempo. Entenda o caso Titi e Bless, filhos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, sofreram ataque racista de uma mulher em Portugal, no último sábado, dia 30. Na ocasião, vídeos que mostram a atriz os defendendo viralizaram nas redes sociais. Segundo informações do jornal português O Público, a criminosa foi presa após a situação, contudo, por injuriar funcionários da Guarda Nacional Republicana (GNR) que tomaram conta da ocorrência, mas já está solta.

