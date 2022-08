Polícia Militar recupera moto roubada em cafezal Jerônimo Monteiro

Por Patrícia Oliveira - Patrícia Oliveira 50

A Polícia Militar recuperou, na última quinta-feira (11), uma moto que havia sido roubada dias antes, em Santa Clara, interior de Jerônimo Monteiro.

O veículo foi localizado depois de uma denúncia anônima informando que havia uma moto abandonada em um cafezal da região.

De acordo com a PM, a moto possui registro de furto, feito no último domingo (7). O veículo foi removido e encaminhado para o pátio credenciado do Detran, no município de Guaçuí.

