Piloto brasileiro morre após acidente no Campeonato Catarinense de Automobilismo

Um acidente fatal marcou o Campeonato Catarinense de Automobilismo neste final de semana. Marcelo Cancelli, de 40 anos, morreu durante a etapa da competição em Joaçaba, no Autódromo Cavalo de Aço, na tarde do último domingo. O piloto teria perdido o controle do veículo, saído da pista e colidido contra uma árvore.

As informações foram confirmadas pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA). Após o acidente, Marcelo foi encaminhado ao Hospital Universitário Santa Terezinha pela organização do evento, mas não resistiu aos ferimentos. O ocorrido aconteceu na reta final da prova, a cinco minutos da linha de chegada. O piloto dirigia um VW Gol.

A Federação de Automobilismo de Santa Catarina (Fauesc) se pronunciou por meio de uma nota nesta segunda-feira, lamentando o acidente em uma de suas competições. “A Fauesc expressa seus mais profundos sentimentos à família, equipe e amigos do empresário e piloto Marcelo Cancelli, que perdeu sua vida de forma trágica no Autódromo Cavalo de Aço”.

Apaixonado por automobilismo, Marcelo competia em diversos eventos.. Recentemente, venceu em Interlagos a etapa da categoria Gold Turismo. “Um dedicado piloto, incentivador e filiado à Fauesc, sempre pronto para auxiliar e participar dos eventos de automobilismo, tanto em Santa Catarina quanto em outras pistas do País. Deixa um legado exemplar por ser uma pessoa maravilhosa sempre pronta a prestar sua colaboração”, afirma a nota. “Difícil encontrar palavras, neste momento de dor, mas que Deus o receba em sua morada de braços abertos”.

A Confederação Brasileira de Automobilismo também se pronunciou nesta segunda, ressaltando a figura de exemplar no cenário do automobilismo brasileiro. “Em nome de toda a Família CBA, oremos para que o Pai o receba em toda sua Glória e que descanse na paz do Senhor”, afirma.

