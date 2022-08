PF mira em organização criminosa que exportava cocaína em pisos de mármore do Espírito Santo para Europa

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 32

A Polícia Federal realizou, nesta quarta-feira (24), a Operação La Spezia, que mira na exportação de cocaína do Espírito Santo para a Europa por meio de cargas de pisos de mármore e granito. A droga, segundo a PF, era enviada dos portos capixabas para a Itália. A operação ocorre, também, em Goiás e Santa Catarina. No Espírito Santo, policiais federais cumpriram três mandados de apreensão de bens.

Como esquema funcionava

A investigação teve início após a Polícia Federal receber informações da polícia italiana sobre a apreensão de 338 quilos de cocaína, ocorrida no porto de La Spezia. Nessa ação, quatro pessoas foram presas em flagrante, sendo uma brasileira, um italiano e dois albaneses. A droga foi apreendida em 28 de dezembro de 2020 e estava escondida entre pisos de granito, produzidos e embarcados no Espírito Santo.

A partir desse momento, foram estabelecidas medidas de cooperação internacional visando obter junto a Guardia de Finanza, autoridade italiana responsável pela ação policial naquele país, todas as provas produzidas em território italiano que pudessem ajudar a determinar os envolvidos na exportação criminosa aqui no Espírito Santo ou ainda em outras localidades do Brasil.

O alvo principal da ação de hoje, preso em Goiânia, é um conhecido criminoso das autoridades europeias, ele é italiano e membro da temida ‘Ndrangueta, organização mafiosa que controla parte significante do tráfico de cocaína com destino à Europa.

Com as medidas cumpridas nesta manhã, a Polícia Federal considera que todos os envolvidos no envio da carga apreendida na Itália foram identificados e agora seguirão à disposição da Justiça Federal para responderem ao processo criminal.

Os investigados poderão responder pela prática do delito de organização criminosa, tráfico internacional de drogas e, eventualmente, pela lavagem de capitais. Se condenados, as penas aplicadas podem passar de 30 anos.

