Pessoas em situação de rua em praça de Ibatiba preocupam população que pede solução

A Praça David Gomes, localizada no Centro de Ibatiba, na região do Caparaó, já foi um dos pontos de encontro de visitantes e moradores da cidade. No entanto, já há alguns anos, que o logradouro se transformou em ponto onde se encontram pessoas em situação de ruas, alguns dependentes químicos, em sua maioria, alcoólicos, o que tem trazido transtornos e constrangimentos para a população, sem que a situação consiga ser resolvida pelo poder público.

A Prefeitura de Ibatiba já realizou levantamentos sobre as pessoas que se encontram praticamente morando na praça e buscou soluções para dar-lhes um encaminhamento dentro do que permite a lei, mas isso não tem apresentado resultados. Enquanto isso, a população tem convivido com cenas de brigas – como a das mulheres das fotos e vídeo – e outras situações constrangedoras, como pessoas fazendo necessidades fisiológicas na frente de populares que passam pelo local, incluindo, crianças.

Nas redes sociais, moradores do município ressaltam que a praça deveria ser lugar onde crianças e idosos deveriam passar o dia, mas está numa triste situação, se transformando em ponto de reunião de pessoas que praticam atos ilícitos. Enquanto há os que afirmam haver ausência de políticas públicas ou que apontam a falta de competência do poder público em dar uma solução.

Além daqueles que não moram no município, mas estiveram em sua terra natal, recentemente. Estes afirmam ficar assustados com o que viram na Praça David Gomes, alegando que não puderam visitar e permanecer no local, por causa das pessoas em situação de rua que estão lá, chamando o fato de verdadeira barbárie. Todos cobram uma mobilização das autoridades para tomarem atitudes e que encaminhem essas pessoas para algum tipo de tratamento ou suas cidades de origem.

Uma internauta chega a citar o prefeito Luciano Pingo, pedindo que ele faça alguma coisa para resolver a situação que, segundo ela, está cada dia pior. “Não podemos levar nossos filhos na praça para passear mais, porque os mendigos (sic) se apossaram, está triste a situação”, afirma.

Além das situações de constrangimentos, a presença dessas pessoas na cidade já vem provocando até a ocorrências de crimes que preocupam a sociedade local. No sábado (13), um andarilho foi morto depois de ter o corpo queimado, enquanto dormia embaixo de um viaduto, na Avenida Mário Andreazza, paralela à BR262 que corta a cidade. Um garoto de 14 anos é o suspeito de ter cometido o crime e ele contou que teria ateado fogo ao homem a mando de outro andarilho que lhe pagou para isso. No momento de atendimento da ocorrência pela PM, esse suspeito teria conversado com policiais militares e afirmado que a vítima merecia morrer. Confira a matéria.

Prefeitura está acompanhando situação de pessoas na praça

A Prefeitura de Ibatiba enviou nota informando que, diante de atos envolvendo pessoas em situação de rua, na Praça David Gomes, casos já estão sendo acompanhados e monitorados pela Secretaria Municipal de Assistência Social. No último dia 9, segundo a Prefeitura, equipe da Secretaria esteve reunida com gestores da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), por exemplo, para efetivar metas e discutir políticas públicas para atender pessoas em situação de rua. Já no mês de setembro, também conforme a nota, as duas equipes voltam a se reunir para a apresentação dos planos de atendimentos para que as demandas sejam colocadas em prática no município.

A Prefeitura coloca ainda que tem ciência de que a situação preocupa moradores com relação à segurança, mas afirma que é “fundamental sabermos como lidar com pessoas em situação de rua”. “A Gestão Municipal está trabalhando a fim de resolver a questão da melhor forma para todos”, conclui a nota.

