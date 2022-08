Pesquisa Ipopes: menor vantagem de Casagrande está no norte do Estado

Por Marcos Freire - Marcos Freire 50

Advertisement

Advertisement

Conforme os dados apresentados pela pesquisa do Instituto Ipopes publicada na sexta-feira (26), o governador Renato Casagrande (PSB), candidato à reeleição, lidera as intenções de votos em todas as regiões do Estado. Na Grande Vitória, Casagrande aparece, na intenção estimulada, acima dos 43 pontos percentuais, enquanto no sul do Estado essa intenção passa de 46%. Contudo, no norte do Espírito Santo, essa intenção fica pouco acima de 32%.

Continua depois da publicidade

Na Grande Vitória, na pesquisa estimulada (quando o entrevistado escolhe o nome apresentado numa lista de candidatos), Renato Casagrande aparece bem à frente, com 43,15%, enquanto Carlos Manato (PL) tem 13,01%, seguido de perto por Audifax Barcelos (Rede), com 12,67%. Guerino Zanon (PSD) tem 3,08% das intenções de voto, vindo em seguida Capitão Vinícius Sousa (PSTU), com 1,03%, Aridelmo Teixeira (Novo), com 0,68%, e Cláudio Paiva (PRTB), com 0,51%.

No entanto, ainda na estimulada, 18,66% dos entrevistados na Grande Vitória não responderam à pesquisa ou disseram não saber em que vão voltar para governador ainda. Além disso, outros 7,19% disseram que vão votar em branco ou anular o voto. Isso dá um total 25,85% de votos não definidos na região.

Diferença entre sul e norte

Continua depois da publicidade

A vantagem de Casagrande é ainda mais ampla no sul do Estado na estimulada. Conforme a pesquisa do Instituto Ipopes, o governador aparece com 46,31% das intenções de voto, enquanto Manato está em segundo, com 16,78%. Em seguida aparecem Guerino Zanon e Cláudio Paiva empatados numericamente, com 2,01%, e depois, Audifax Barcelos (1,34%) e Capitão Vinícius Sousa (0,67%).

Contudo, o percentual de entrevistados no sul capixaba que não responderam ou não souberam o que responder é ainda maior do que na Grande Vitória, com o total de 25,5%. Além disso, conforme os dados apresentados, 5,37% afirmam que vão votar em branco ou nulo. Logo, 30,87% não têm o voto definido.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Finalmente, no norte do Estado, também na pesquisa estimulada, o quadro é bem diferente das outras regiões. O governador Renato Casagrande lidera, mas com um percentual bem menor de 32,43%. E, em segundo lugar, aparece Guerino Zanon – que foi prefeito de Linhares por quatro vezes e deputado estadual duas vezes representando a região – com 26,13%. Carlos Manato fica em terceiro com apenas 6,31%, seguido de Audifax Barcelos (3,15%), Cláudio Paiva (1,8%), Capitão Vinícius Sousa (0,45%) e Aridelmo Teixeira (0,45%).

Mas o percentual de entrevistados que não responderam ou não sabem em quem votar, também, é considerável no norte, ficando em 24,77%. Aqueles não pretendem votar em branco ou nulo, com 4,5%. Isso soma 29,27% de eleitores que ainda não têm voto definido.

Rejeição na pesquisa

A pesquisa também perguntou em quem o eleitor não votaria de jeito nenhum, para medir a rejeição, também de forma estimulada. E o governador Renato Casagrande aparece com a maior rejeição nas três regiões, o que é visto como natural por ser o candidato que ocupa o cargo que está sendo pleiteado na eleição. Contudo, em todos os cenários, ainda há muitos eleitores não responderam ou são indecisos sobre qual candidato rejeitam. Veja abaixo os percentuais de rejeição nas respectivas regiões:

A pesquisa Ipopes foi realizada entre os dias 19 e 23 de agosto e divulgada na sexta-feira (26), quando foram ouvidos 1.236 eleitores em 36 cidades capixabas. O intervalo de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro, de 2,76%. O levantamento foi contratado pela Associação dos Diários do Interior do Espírito Santo (ADI-ES) e registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o número 02056/2022.

Rejeição – Grande Vitória

Renato Casagrande – 24,83%

Carlos Manato – 12,84%

Audifax Barcelos – 7,88%

Vinícius Sousa – 4,62%

Cláudio Paiva – 3,42%

Aridelmo Teixeira – 1,88%

Guerino Zanon – 1,71%

NS/NR/Indecisos – 33,39%

Ninguém/Branco/Nulo – 9,42%

Rejeição – Sul do Estado

Renato Casagrande – 21,48%

Carlos Manato – 10,74%

Cláudio Paiva – 2,68%

Audifax Barcelos – 2,68%

Vinícius Sousa – 2,01%

Guerino Zanon – 1,34%

NS/NR/Indecisos – 55,03%

Ninguém/Branco/Nulo – 4,03%

Rejeição – Norte do Estado

Renato Casagrande – 22,07%

Carlos Manato – 5,86%

Guerino Zanon – 4,95%

Auidifax Barcelos – 3,60%

Cláudio Paiva – 1,80%

Aridelmo Teixeira – 0,90%

Vinícius Sousa – 0,45%

NS/NR/Indecisos – 50,90%

Ninguém/Branco/Nulo – 9,46%

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].