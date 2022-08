Pedidos de demissão batem recorde em 2022 no Brasil, aponta levantamento

Por Redação - Redação 22

De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), entre os meses de junho de 2021 e maio de 2022 foram realizados mais de 6,17 milhões pedidos de demissão de trabalhadores com carteira assinada – acima do recorde anterior, de 5,83 em março de 2014. O dado levanta o alerta de empresários em todo o país. O consultor empresarial Glaucio Siqueira aponta que a solução é investir na retenção de talentos dentro da empresa.

“Demitir é muito caro no Brasil. Mesmo em pedido de demissão por parte do funcionário, a empresa deve arcar com verbas rescisórias proporcionais. Tudo isso sem falar no investimento de tempo e dinheiro necessários para a contratação de um novo profissional, por isso, reduzir a taxa de turnover (rotatividade de funcionários) é tão urgente dentro da gestão de uma empresa”, comenta Glaucio.

Uma das estratégias que o consultor aponta é o investimento no chamado “salário emocional”, com vantagens que vão além do salário. “Estamos falando de fatores intangíveis como flexibilidade, autonomia e reconhecimento, que ajudam no engajamento e, por consequência, contribuem para reduzir o turnover. Foi-se o tempo que as pessoas só trabalhavam pelo pagamento ao final do mês, os profissionais buscam satisfação pessoal também”, avalia.

A pesquisa “Estado do local de trabalho: relatório de 2022”, divulgada pela Gallup, revelou que, na América Latina, apenas 23% dos funcionários se sentiam engajados.

“A falta de engajamento é um dos fatores relacionados ao pedido de demissão. O primeiro passo para buscar a solução é entender o porquê da situação: salário, ambiente, sentimento de desvalorização. Pequenas mudanças já fazem a diferença, seja por meio de pequenas bonificações, confraternizações de equipe e atitudes de reconhecimento. Essas são apenas sugestões, mas o importante é ouvir e alinhar a expectativa do que os profissionais desejam com o que é possível dentro da realidade da empresa”, orienta Glaucio.

