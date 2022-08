Paula Fernandes capota carro: “Só sei que eu tô viva e que ontem eu renasci”

Por Redação - Redação 174

Paula Fernandes capotou o carro na rodovia Castello Branco na noite do último sábado (27), quando dirigia para São Paulo ao lado do namorado, o empresário Rony Cecconello. Ela publicou na tarde de domingo (28) uma foto do carro capotado e escreveu: “Eu só sei que estou viva e que ontem renasci”.

Ela diz que estava voltando para casa do interior quando um carro desgovernado bateu na traseira do veículo dela. Ela perdeu o controle da direção com a força da batida e seu carro capotou algumas vezes e arrastou no asfalto até parar.

Paula Fernandes diz que está “em choque” e que teve dificuldade para dormir, mas está fisicamente bem. “Nós estamos bem, assustados, mas bem. Eu machuquei um pouco meu braço, mas o Rony só teve alguns arranhões”, ela afirma.

Neste domingo a cantora completou 38 anos de idade. “Hoje é meu aniversário e Deus me deu de presente a oportunidade de continuar viva! É um recomeço…”, ela escreveu.

“Dia 27/08/2022, dia em que renasci para uma vida mais feliz, mais plena, mais leve e cheia de gratidão. Eu quero estar mais com quem eu amo e fazer dos meus próximos dias os melhores da minha vida”, disse Paula Fernandes.

Paula Fernandes “está bem e não precisou ser internada”, informou a assessoria da cantora da manhã desta segunda-feira (29).

Ainda segundo a representante da artista, os “compromissos serão mantidos” após o acidente de carro que Paula sofreu no final de semana.

