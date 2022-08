Patrulha nas escolas: Polícia Militar visita unidades de ensino no Caparaó e promove interação com os alunos

Por Redação - Redação 25

A proximidade entre os policiais militares do 3º Batalhão e os estudantes tem possibilitado a realização de atividades de conscientização, nas unidades de ensino no Caparaó Capixaba, região de atuação da unidade. Com ações educativas e preventivas nos municípios, a patrulha faz visitas tranquilizadoras, no mínimo uma vez por semana, para um bate-papo entre a PM e os alunos.

Para o tenente-coronel Flávio Pereira Santiago, comandante do 3º Batalhão, as visitas vão muito além do patrulhamento preventivo, elas reforçam os valores da família e do respeito com as crianças e os adolescentes, colaborando com o corpo docente, responsável pela formação de cidadãos e multiplicadores sociais.

“São momentos importantes para os militares, pois as vezes são surpreendidos por gestos espontâneos dos alunos e sentem o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido”, comentou Santiago.

