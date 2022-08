Patrícia Pillar nega ter sido agredida por Ciro Gomes e declara voto no ex-marido

Por Redação - Redação 10

A atriz Patrícia Pillar foi às redes sociais nesta segunda-feira, 29, desmentir que tenha sido agredida pelo candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) durante o período em que foi casada com ele, de 1999 a 2011. “Parem de falar por mim”, ela escreveu, acrescentando que vai votar no pedetista. Esse assunto é recorrente e também teve repercussão na eleição de 2018.

A polêmica ganhou as redes após o presidente Jair Bolsonaro (PL) relembrar, no debate realizado pela Band no último domingo, 28, uma frase machista dita por Ciro durante a campanha presidencial de 2002. Naquela ocasião, o então candidato afirmou que o papel desempenhado por Pillar em sua campanha era “dormir com ele”. O ex-ministro já se desculpou publicamente pela declaração diversas vezes, e acusa adversários de usarem a fala “de forma nojenta” para atacá-lo.

Nesta segunda-feira, Pillar afirmou no Twitter que desculpou o político já naquela época e que ele não “deve nada” a ela. “Há 20 anos, Ciro Gomes, meu ex-marido, disse uma frase infeliz em entrevista e imediatamente me pediu desculpas, que foram aceitas já naquela época. Portanto, Ciro não me deve absolutamente nada, e até hoje tenho por ele grande admiração e respeito. E por acreditar em seu projeto para o futuro do Brasil, terá meu voto”, publicou.

