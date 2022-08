Passeio na Praça reúne cultura, artesanato, música e gastronomia em Itapemirim

Por Redação - Redação 11

A cultura falou mais alto na praça Domingos José Martins, na Vila de Itapemirim, na última sexta-feira (12). O evento “Passeio na Praça” reuniu atrações musicais, apresentações culturais, gastronomia e artesanato. Uma noite memorável para Itapemirim.

O evento contou com um palco livre, onde artistas locais se apresentaram voluntariamente. A abertura foi com Hudson Xavier, seguido por Maria Gabriela, Grupo Sensação, e o encerramento foi com Thiago Mello. Os intervalos ficaram por conta do Dj Henrique.

Apresentaram-se também o grupo de Jongo “Chrispiniano Balbino Nazareth”, e o grupo de Capoeira Guerreiros da Arte, mestre Cinderela.

O Passeio na Praça foi criado em 2007, mas estava desativado desde 2015. O resgate prevê que em 2022 seja realizado 1 (um) evento por mês. “É uma determinação do Prefeito Dr. Antônio, licenciado por problemas de saúde, o resgate das tradições culturais da nossa terra. Começamos pelo Passeio na Praça”, frisou Rafael Perim, Secretário Municipal de Cultura.

