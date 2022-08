Parte de escadaria desmorona e dificulta acesso de moradores em Cachoeiro

Por Patrícia Oliveira - Patrícia Oliveira 147

Os moradores do bairro Alto Vila Rica em Cachoeiro, estão passando por uma situação complicada por conta do desmoronamento de parte da escadaria Manuel Hélio Rocha Soares, a principal do bairro, que permite o acesso entre as ruas José Joaquim do Carmo, Amélia Ronquete e Pedro Feitosa. Vários degraus da escada se quebraram depois de uma forte chuva no mês de abril e quem se arrisca em passar, corre risco de cair e se machucar.

De acordo com a dona de casa Daniele Medeiros, que utiliza a escadaria quase todos os dias, as rachaduras na estrutura são problemas antigos. “Há mais de um ano informamos a Prefeitura sobre o perigo da escada, sobre as partes quebradas e que ela poderia cair. Mas, até agora não recebemos retorno. É um descaso. Uma escada com 150 degraus e com uma estrutura muito fraca”, relata.

Ainda segundo a Daniele, “sem o acesso a escada, os moradores têm que utilizar uma trilha perigosa e escorregadia, ou dar a volta em outras ruas fazendo um trajeto mais longo, com bolsas de compra e com criança de colo. É muito complicado”, finaliza Daniele.

A auxiliar de serviços gerais Nalva Ponciano, tem dois filhos, ela mora no meio da escadaria e, para chegar a sua casa, não tem outra forma de acesso.

“Quando a escada caiu de fato, minha bebê tinha acabado de nascer, eu tive muita dificuldade para subiu e chegar em casa. Tenho um outro filho de seis anos, que é autista, ele tem muito medo de descer. Entregadores de supermercado e farmácia também se recusam a passar pelos degraus quebrados. Até os meus parentes deixaram de frequentar minha casa porque o acesso está muito difícil”, conta a moradora.

Escadaria será reconstruída, diz Prefeitura

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informou, por meio de nota, que ainda estão em andamento as fases necessárias para que sejam iniciados os trabalhos de reconstrução da escadaria.

