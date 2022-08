Parque de Exposição recebe melhorias para a realização da Cachoeiro Stone Fair 2022

Por Redação - Redação 91

A Prefeitura de Cachoeiro, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura (Semag), está realizando melhorias no Parque de Exposição “Carlos Caiado Barbosa”, no bairro Aeroporto, para a realização da edição 2022 da Cachoeiro Stone Fair, entre os dias 23 e 26 de agosto.

Será a retomada do mais tradicional evento do setor de rochas ornamentais da américa latina, após um intervalo de dois anos consecutivos, imposto pelas restrições sanitárias da pandemia de Covid-19. Com 180 expositores do país e do exterior, a feira tem a expectativa de reunir aproximadamente 17 mil visitantes.

Para receber o evento, a Semag pavimentou uma área de 20 mil metros quadrados do Parque com Revsol, material derivado da produção de aço que é doado ao município e tem sido aplicado em estradas vicinais do município. Outros 10 mil metros quadrados que compreendem a área de estacionamento estão sendo preparados com limpeza e nivelamento para também receber o revestimento.

As melhorias têm como objetivo garantir a infraestrutura para a realização da feira, uma vez que o Parque está em obras para a construção de um novo pavilhão e centro de eventos.

“Estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance para apoiar a realização desse evento importantíssimo, que gera inúmeras oportunidades tanto para o setor de rochas ornamentais quanto para os negócios e serviços de Cachoeiro e região, ao impactar, de forma positiva, o turismo de negócios, hotelaria, transporte, gastronomia, entre outras atividades, gerando trabalho e renda”, destaca o prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho.

A Prefeitura de Cachoeiro estará presente na feira com um estande para apresentar o projeto de reforma do Parque de Exposição e divulgar, junto aos empreendedores, as ações do município de incentivo aos setores econômicos, com o objetivo de atrair mais investimentos para a região.

