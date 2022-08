Parceria facilita acesso a exame de espirometria em Cachoeiro

Por Redação - Redação 14

A rede municipal de saúde de Cachoeiro já realizou mais de 120 exames de espirometria desde o mês de junho, quando o procedimento passou a ser realizado no Centro Municipal de Reabilitação Física (Cemurf), no bairro Marbrasa.

Realizado, em sua maioria, em pessoas acima dos 40 anos com quadro clínico de asma e tabagismo, o serviço, também conhecido como prova de função pulmonar ou exame do sopro, mede a quantidade e o fluxo de ar que entra e sai dos pulmões.

O resultado ajuda na análise das condições de ventilação do paciente. Alterações nesse exame podem indicar doenças e até sequelas causadas pela Covid-19. O procedimento também é indicado para monitorar a evolução clínica de pacientes que estão tratando problemas respiratórios.

A disponibilidade do exame no Cemurf é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Cachoeiro com o projeto AbraçAR, desenvolvido pela empresa Boehringer Ingelheim.

De acordo com o secretário municipal de Saúde de Cachoeiro, Alex Wingler, a oferta do serviço no município facilitou o acesso ao exame não só para os cachoeirenses, mas, também, aos moradores de outras cidades da Região Sul.

“Foi uma grande conquista para a nossa rede de saúde. O Cemurf realiza o exame de espirometria em pacientes encaminhados por médicos da atenção primária e por pneumologistas da rede estadual de saúde. Antes, essas pessoas precisavam se deslocar até Vitória para realizar o procedimento. Isso facilitou e agilizou o acesso ao diagnóstico e a adesão ao tratamento de doenças respiratórias”, destacou.

