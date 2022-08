Novo espetáculo de teatro do Grupo Rerigtiba volta a ser apresentado em Anchieta

Por Redação - Redação 16

Quem ainda não assistiu o espetáculo na estreia terá nova oportunidade para ver a peça teatral “JANELAS”. As apresentações serão nos dias 13, 14, 20 e 21 de agosto, as 19 horas na sede do Grupo em Anchieta.

O espetáculo foi concebido através de processo de pesquisa da linguagem das máscaras, conduzido pela diretora Tiche Vianna.

JANELAS é um espetáculo com máscaras inteiras expressivas humanizadas, conduzido por uma dramaturgia silenciosa num jogo cênico de imaginação guiado por três personagens que relacionam seus modos de fazer as coisas e seus afetos, procurando compartilhar com a plateia a simplicidade e o encantamento de alguns momentos do convívio humano.

JANELAS tem trilha musical autoral composta especialmente para o espetáculo pelo musico Dori Sant’Ana.

SINOPSE: Anabel, Conceição e Risoleta são irmãs, moradoras de uma mesma casa. Senhoras de muita dignidade, compartilham conosco seus modos tão singulares de fazer suas coisas. Observamos essas vidas do lado de fora, como uma plateia diante da cena ou confidentes ocultos por trás de uma janela e testemunhamos, aos poucos, que frestas se abrem nos mostrando suas relações, segredos e apegos.

No elenco as atrizes Marcelle Ludgero, Sara Lyra e Welida Pontes.

Tiche Vianna (SP) é quem assina a dramaturgia e direção do espetáculo JANELAS.

Tiche é uma pesquisadora especialista na linguagem de máscaras para o teatro; co-fundadora do “Barracão Teatro” (Campinas-SP), onde pesquisa o teatro popular com base na linguagem das máscaras, na Commedia dell’arte, no palhaço e no ator como veículo da expressão teatral. É responsável pela direção de espetáculos do Grupo Barracão e companhias de teatro de várias partes do Brasil.

Foi responsável pela preparação dos atores das minisséries “Hoje é Dia de Maria”, (primeira e segunda jornadas), “A Pedra do Reino” e “Capitu”, da Rede Globo.

Informações:

Espetáculo: JANELAS

Teatro Adulto

Classificação: 12 anos

Dias: 13, 14, 20 e 21

Horário: 19 horas

Entrada: Ingresso espontâneo – Não tem [valor definido]. A pessoa dará uma contribuição espontânea, contribui com a quantia que puder.

Local: sede do Grupo Rerigtiba (Av. Oliveira, 334, bairro justiça II, rua atrás da agência de serviços do Banestes), Anchieta.

Atenção: Devido a capacidade reduzida de assentos, é necessário ligar para confirmar

presença – Tel: (28) 98811-8468

