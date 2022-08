Norma Ayub e Ferraço lançam campanha em Cachoeiro com a presença de Casagrande

Por Redação - Redação 17

Advertisement

Advertisement

Na noite da última quinta-feira (25), uma grande festa marcou o lançamento das campanhas à reeleição da deputada federal Norma Ayub (PP) e do deputado estadual Theodorico Ferraço (PP). O evento recebeu cerca de 500 pessoas.

Continua depois da publicidade

Entre os presentes, estava o governador e candidato à reeleição, Renato Casagrande (PSB), seu candidato a vice, Ricardo Ferraço (PSDB) e a candidata à reeleição no Senado, Rose de Freitas (MDB), além de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários municipais e lideranças da região Sul.

O deputado e candidato Ferraço iniciou falando sobre suas obras e seu projeto para o futuro de Cachoeiro de Itapemirim. Em seguida, apresentou a deputada Norma Ayub, reforçando seu apoio irrestrito à sua campanha para deputada federal. “A Norma é a nossa deputada federal. É ela que nos representa em Brasília. Já fez muito por Cachoeiro e por todo o Espírito Santo. E vai continuar fazendo, principalmente no apoio à saúde, por isso contamos com a confiança de todos vocês!”, falou o deputado.

Norma Ayub contou um pouco da sua trajetória política, que começou em Cachoeiro de Itapemirim, onde ela, como secretária de ação social, desenvolveu diversos projetos, como a Casa da Sopa, que distribuía centenas de refeições diariamente, e a casa abrigo, que foi a primeira casa de acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica. “Nessa época eu ia à casa das pessoas carentes, eu destampava as panelas, eu sentia a dor de cada uma dessas famílias que não tinham nada para comer. E a refeição da Casa da Sopa era, para muitos, a única do dia”, lembrou a deputada.

Continua depois da publicidade

Em seu mandato de deputada federal, Norma seguiu sua caminhada política tendo a saúde, o social e a mulher como suas principais bandeiras. “Eu continuo sendo aquela pessoa que tem o coração voltado para essas pessoas. As que precisam da saúde pública, as que precisam de carinho, de proteção, de alimento. O meu mandato tem a missão de defender aqueles que precisam, aqueles que sentem fome. E é dessa forma que eu quero continuar seguindo, representando cada um de vocês!”, disse a candidata.

Apoio para campanha

Renato Casagrande manifestou também seu apoio à candidatura da deputada Norma. “Eu quero dizer a você Norma, que é uma deputada federal atuante, você é protagonista, a pioneira no Hospital do Câncer aqui de Cachoeiro de Itapemirim, quero te agradecer e te parabenizar! Também pela sua preocupação com as pessoas mais necessitadas, com a saúde, isso é uma garantia de que você, na Câmara dos Deputados, vai continuar ajudando o estado do Espírito Santo”.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O governador ainda frisou que a deputada, mesmo sendo do sul do estado, tem toda uma preocupação também com outras regiões. “Norma tem apoio aqui na região Sul, mas a Norma está com os pés dela fincados no Norte, no noroeste do estado. Ela tem hoje apoio em praticamente em todos os municípios!” finalizou o Casagrande.

Ricardo Ferraço, candidato a vice-governador, enfatizou o trabalho da deputada Norma e da senadora Rose de Freitas e seus projetos voltados para o estado e para a população carente. “São trabalhos que dão resultado. Perguntem aos dirigentes da Santa Casa, do Hospital Evangélico, do Hospital infantil, se ali tem trabalho da Norma, tem trabalho da Rose. A resposta é sim, e é disso que nós precisamos! Lembrando Padre Antônio Vieira, que dizia ‘Quem fala com palavras fala ao vento, quem fala com obras, toca o coração”, finalizou Ricardo.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].