Neucimar Fraga mostra força no lançamento de campanha a deputado federal

Mesmo com o intenso frio e chuva, os apoiadores do candidato a deputado federal Neucimar Fraga (PP-ES) compareceram ao comitê central, no lançamento de campanha. A casa “verde amarela” (Vila Velha), como é conhecida, ficou lotada. A festa foi preparada pela comissão de organização da campanha do candidato. Cerca de mil pessoas participaram do evento.

No discurso inaugural Neucimar Fraga reafirmou seu compromisso com o presidente Jair Bolsonaro, com a política de segurança, saúde e educação. Lembrou ao público da “Lei da Saidinha” de sua autoria, que acaba de uma vez por todas com o benefício da saidinha de presos. Na saúde, o deputado falou sobre os recursos destinados para área, principalmente para o interior do Estado.

Durante seu discurso Neucimar também destacou: “Eu tenho uma luta histórica na área da segurança e sempre enfrentei os desafios na linha de frente, jamais recuei contra a bandidagem. A sociedade brasileira está cansada de ser refém de leis atrasadas e sem efeitos. Na saúde eu destinei recursos para os municípios do Interior do Estado e vou continuar lutando pela qualidade de vida dos mais simples, é uma bandeira que não abro mão”.

Outro ponto ressaltado pelo candidato foi sua luta pela educação: “sou autor da proposta que resultou na medida provisória que perdoou a dívida dos alunos com o FIES, é uma conquista nossa e de todos os estudantes. O IFES também é uma luta do meu mandato, as unidades de Ibatiba, Nova Venécia, Vila Velha e tantas outras que eu trouxe para o Estado”.

Por fim, o deputado falou de Vila Velha: “enviei para nossa cidade quase 30 milhões de recursos. Sempre fui parceiro da nossa cidade, nosso mandato sempre priorizou as pessoas. Vila Velha está unida e pacificada politicamente, quem ganha é a população”.

Em apenas um ano e meio de mandato, Neucimar Fraga destinou mais de 100 milhões para os municípios capixabas, um recorde de investimentos em tão pouco tempo.

