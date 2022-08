Não foi fácil! Julho de 2022 foi o segundo julho mais quente já registrado no mundo

Por Redação - Redação 15

Um verão de calor extremo no Hemisfério Norte, com temperaturas de 40°C em lugares da Europa onde, até pouco tempo, nunca se imaginou que poderia ocorrer, incêndios florestais devastadores, o auge do inverno no Hemisfério Sul com temperaturas de primavera no Brasil.

Seca e racionamento de água por causa da falta de chuva, mortes provocadas pelo calor excessivo e prolongado. Estes foram os assuntos que dominaram as manchetes mundiais sobre o Clima de julho.

O balanço mensal da temperatura global de julho de 2022 corroborou o calor sufocante e surpreendente sentido no ar, na pele e no solo: foi um dos três julhos mais quentes já registrados no mundo.

A conclusão foi baseada nos cálculos do Copernicus Climate Change Service, do Centro Europeu de Previsões Meteorológicas de Médio Prazo (ECMWF), e divulgado pela Organização Meteorológica Mundial (OMM) nesta terça-feira, 9 de agosto. O Copernicus publica boletins climáticos mensais informando sobre as mudanças observadas na temperatura global do ar à superfície, cobertura de gelo marinho e variáveis ​​hidrológicas.

A OMM usa dados do ECMWF e outros conjuntos de dados reconhecidos internacionalmente para seus relatórios sobre o estado do clima global.

Globalmente, julho de 2022 foi um dos três julhos mais quentes já registrados. A temperatura média global ficou cerca de 0,4°C acima da temperatura de referência para julho, considerando o período de 1991 a 2020. Julho de 2022 foi ligeiramente mais frio que julho de 2019 e ligeiramente mais quente que julho de 2016.

Apesar do fraco La Niña em vigor, que tende a resfriar o clima, as massas de terra do Hemisfério Norte tiveram um julho predominantemente com temperaturas bem acima da média.

Fonte: Climatempo

