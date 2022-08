Músico cachoeirense Diego Comum lança novo single: Veio do Sol

Por Redação - Redação 36

Advertisement

Advertisement

O cantor cachoeirense Diego Gomes Ardisson, mais conhecido como Diego Comum, acaba de lançar mais um single. “Veio do Sol”, está disponível em todas as plataformas digitais desde a última sexta-feira 26 de agosto e promete ser sucesso.

Continua depois da publicidade

O artista explica que a música Veio do Sol foi composta em há mais de 10 anos, em uma primeira versão acústica. Depois Diego Biazzatti, um grande produtor cachoeirense remixou a canção, colocando elementos de RNB como batida de Hip Hop e pianos suaves. “A música é bem leve e fala de amor, do sonho de viver na natureza e poder respirar ar puro ao lado de quem se ama. Presa muito pelo lado de se formar uma família também, um lar, algo que eu acho revolucionário em um mundo meio de cabeça pra baixo em questões familiares”, ressalta Diego.

“Entre as partes mais melódicas pode se ouvir rimas mais marcadas, um rap falando de amor, como eu gosto de colocar em minhas canções, harmonias simples, doces e rap. Essa é basicamente a estrutura dos sons que eu faço”, continua.

E as novidades não param por aí. Diego conta que já tem mais canções sendo produzidas e com lançamento previsto para breve. “O próximo lançamento é a música ‘Rabiscos’, produzida por Jone BL em Vitória, com uma pegada mais ‘rua’. Um trap pesado falando de realidades do cotidiano periférico e com boas ideias para jovens dessa geração. O clipe já começou a ser gravado nos bairros Boa Esperança e Monte Cristo, com cenas da comunidade, está ficando muito bacana, com vídeo e edição produzidos por mim mesmo”, revela.

Sobre o artista

Continua depois da publicidade

Diego tem 38 anos e iniciou sua carreira em 2006, quando lançou seu primeiro single na internet. Ele é cantor, compositor e produtor fonográfico. Com mais de 40 músicas lançadas, o artista tem na natureza a sua maior inspiração e seu refúgio quando decide compor. Desde o início, ele mistura a rua e o mar no seu som, pois o skate e o surf sempre fizeram parte tanto das composições quanto do seu estilo de vida.

“Sou fissurado no mar e nas cachoeiras, fonte de quase todos os meus sons. Quando faço minhas canções me inspiro até na poeira do caminhão que passa sujando tudo, mas o que mais me inspira é ver a fé das pessoas em meio a uma realidade tão pesada que nos esmaga. Gosto de jogar essa força que nós temos em minha letras”, detalha.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O foco de Diego sempre foi levar informação e esporte através do som, chegar em periferias urbanas e fazer com que a música leve luz de alguma forma! Ele já se apresentou no mesmo palco que o Racionais Mc’s e foi um dos primeiros rappers a vencer o festival PRATO DA CASA, na UFES, em Vitória.

Serviço:

Spotify: Diego Comum oficial

Instagram: @diegocomum_oficial

YouTube: Diego Comum oficial

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].