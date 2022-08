Mulher morre após ser baleada durante tiroteio entre traficantes; um jovem ficou ferido

Por Redação - Redação 522

Uma mulher de 26 anos morreu e um jovem de 22 anos ficou ferido, após serem baleados durante uma briga de traficantes. O casal estava em um carro, no momento do incidente, que ainda acabou capotando. O caso aconteceu em Vitória, na madrugada desta segunda-feira (1º).

A Polícia Militar informou que foi acionada para verificar uma ocorrência de disparos de arma de fogo no local. Durante averiguação, uma guarnição localizou o veículo tombado e com diversas marcas de perfurações por disparos, já no bairro Romão.

No interior do automóvel foram encontradas duas vítimas alvejadas. Ambos foram socorridos, pelo Corpo de Bombeiros e pelo Samu e encaminhados ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). A mulher acabou não resistindo aos ferimentos e faleceu no hospital.

Buscas foram realizadas, mas nenhum suspeito foi localizado no momento do fato. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.

Polícia investiga o crime

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e liberado para os familiares.

A Polícia Civil destacou ainda que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

