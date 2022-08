Mulher morre ao ser atropelada na 482 em Cachoeiro; filha de 12 anos presenciou acidente

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 2219

Uma mulher de 37 anos morreu atropelada na noite deste sábado (6), na Rodovia Engenheiro Fabiano Vivácqua, ES 482, no Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim. O acidente ocorreu por volta das 20h30.

De acordo com o que é descrito pela Polícia Militar no boletim de ocorrência, Flávia do Nascimento Leandro Luparelli foi atingida por um carro enquanto caminhava pelo acostamento e teve o corpo lançado no meio da rodovia. A filha dela, de 12 anos, estava junto à mãe e presenciou o acidente. O motorista do veículo fugiu do local sem prestar socorro à vítima.

Um motociclista que passava pelo trecho pouco depois do acidente não conseguiu desviar da mulher e acabou causando um outro acidente. O homem que seguia na garupa da moto, de 39 anos, sofreu fraturas expostas e foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros, que o levou para a Santa Casa de Misericórdia do município. Já o condutor da moto fugiu do local.

A mulher morreu no local do acidente. O corpo dela foi periciado e encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. O caso será investigado pela Polícia Civil. Informações que ajudem à polícia na identificação do carro e do motorista envolvido no acidente podem ser passadas por meio do 181. Não é preciso se identificar.

