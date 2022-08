Mulher dá à luz na frente da amiga na sala de casa e cena viraliza

Por Redação - Redação 115

Duas amigas viveram juntas o momento mais chocante de suas vidas na manhã de segunda (29). Giselle Soares, de 29 anos, deu à luz ao segundo filho, Agostinho, na porta de casa, enquanto a amiga Dienny Fontelle, também de 29 anos, tentava ajudá-la como podia: é que o nascimento do pequeno não estava previsto e tudo ocorreu muito rápido.

Uma publicação feita por Dienny nas redes sociais mostra o momento do nascimento e chamou a atenção dos usuários das plataformas. “Quando eu falei pra minha amiga que o filho dela só ia nascer quando eu chegasse na cidade dela, não era bem isso que eu tinha em mente”, escreveu ela.

Dienny, de Belém (PA), contou ao BHAZ que ela e o marido estavam em Curitiba para visitar o casal de amigos, também de Belém. Ela conta que o nascimento do bebê não era esperado para essa semana.

No Twitter, ela escreveu: “Eu sempre brincava que ele iria nascer quando a gente fosse visitá-los, e que se bobeasse, ela ainda parir na sala e a gente ia fazer o parto.”

Na manhã do dia 29, Giselle começou a sentir contrações. “As contrações estavam bem espaçadas, então ela não se preocupou muito. Ela começou a arrumar a mala de maternidade bem tranquila, achando que o bebê nasceria só a tarde”, explica.

Logo as dores ficaram mais intensas e as contrações, mais próximas. “Foi aí que ela resolveu se apressar. Mas na hora que ela colocou o pé para fora do apartamento, a bolsa estourou e ela começou a gritar: vai nascer!”, relembra.

Quando Giselle entrou no período expulsivo do parto, o pai da criança, Lucas Soares, se preparou para recebê-la nos braços. Assim que o bebê nasceu, Lucas ligou para o atendimento médico, enquanto Dienny envolvia a criança em tecidos limpos.

“Enquanto isso, a gente jogou no Google e YouTube o que fazer depois disso. Cada um trabalha com o que tem”, disse no post.

Depois de um tempo, a equipe médica chegou ao local e mãe e bebê receberam os primeiros cuidados necessários. “O neném foi atendido na mesa na qual a gente tinha acabado de tomar café da manhã”, conta.

Giselle ficará em observação no hospital durante as próximas 24h. “Graças a Deus os dois estão bem”, finaliza Dienny.

