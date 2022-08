MTB Cachoeiro Fest: inscrições de evento beneficente seguem até o dia 28 de agosto

Por Patrícia Oliveira - Patrícia Oliveira 23

Em setembro, Cachoeiro será palco do MTB Cachoeiro Fest, um evento beneficente promovido pelos principais grupos de ciclistas da cidade. O intuito é reunir os integrantes e explorar as principais rotas de bike da região.

De acordo com Fabrício Thiengo, um dos organizadores do evento, o MTB Cachoeiro Fest é um anseio antigo dos ciclistas da cidade. “Já participamos de eventos desse porte em vários lugares, mas Cachoeiro nunca sediou um evento de mountain bike”, ressalta.

O evento será realizado no dia 25 de setembro, no Timbó Race Cachoeiro de Itapemirim. A concentração está marcada para às 7h. Ainda de acordo com a organização do evento, “o MTB Cachoeiro Fest, não é uma competição e a mínima para participação é de 12 anos. Os participantes terão três opções de rota, a iniciante, que terá o percurso de 15km, a intermediária com percurso de 35km e a rota pró com 45km de distância”, continua Fabrício.

O evento terá entrada franca e o público contará com uma estrutura montada com food truks, música ao vivo, lojistas expondo bikes, peças e também vestuários. As crianças também terão um espaço próprio para a diversão.

Os ciclistas interessados em participar já podem fazer as inscrições, que seguem até o dia 20 de setembro, e podem ser feitas no endereço: www.suainscricao.com.

O valor do primeiro lote de inscrições é de R$ 45 até o dia 28 de agosto. A partir desta data, estarão disponíveis as inscrições para o segundo lote, no valor de R$ 55. Os inscritos terão direito a café da manhã, já incluso na taxa de inscrição. Haverá pontos de apoio ao longo do percurso com água e frutas para todos os participantes.

Parte do valor arrecado nas inscrições será revertido para instituições de caridade. Mais informações sobre o evento, basta acessar o perfil no instagram @mtbcachoeirofest.

