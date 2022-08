Motorista fica 13 horas sob poder de criminosos após ser sequestrado em Mimoso do Sul; veículo foi encontrado em Kennedy

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 164

Advertisement

Advertisement

Um motorista de 41 anos passou por momentos de tensão ao ficar 13 horas sob poder de criminosos nesta quinta-feira (11). Ele teve o caminhão carregado com telhas interceptado por bandidos por volta das 00h, no quilômetro 447 da BR 101, em Mimoso do Sul.

Continua depois da publicidade

À Polícia Civil, ele contou que foi libertado pelos bandidos às 13h00, em um canavial às margens de uma rodovia, em Campos dos Goytacazes/RJ. Depois de ser solto pelos assaltantes, caminhou até um posto de combustíveis da região e ligou para um amigo, também caminhoneiro.

Ele conseguiu carona até um outro posto de combustíveis, que fica em São José das Torres, em Mimoso do Sul. Policiais civis foram buscá-lo para que fizesse o registro da ocorrência. Com medo, o motorista que mora em Vila Pavão, Noroeste capixaba, disse que essa foi sua última viagem e que, depois do roubo, vai mudar de profissão.

Veículo encontrado

Horas depois do crime, policiais civis encontraram o caminhão Mercedes Benz, modelo 1313, que estava estacionado em uma rua da comunidade Santo Eduardo, em Presidente Kennedy. A ação contou com apoio da Guarda Civil Municipal.

Continua depois da publicidade

Ainda segundo a polícia, neste mesmo dia, foram registrados outros dois roubos de caminhão na rodovia. Investigadores tentam identificar a organização criminosa que atua nesta região e, para isto, conta com a ajuda da população, que pode fazer denúncias por meio do 101. Não é preciso se identificar.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].