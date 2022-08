Motociclista morre ao bater contra lateral de carro em trevo de Ibatiba

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 50

Advertisement

Advertisement

Um motociclista morreu na manhã desta quinta-feira (18) depois de bater contra a lateral de um carro, no trevo que faz a divisa dos municípios de Iúna e Ibatiba, na BR 262. O condutor da moto, identificado como Ronan, teve morte instantânea.

Continua depois da publicidade

Informações apuradas no local do acidente apontam que a vítima trabalhava na colheita de café nas fazendas da região e que morava no Córrego Santa Isabel, em Ibatiba.

Os ocupantes do Fiat Siena tiveram ferimentos leves e foram atendidos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Até o fechamento desta matéria a polícia não havia informado a dinâmica do acidente.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].