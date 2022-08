Motociclista bêbado bate contra carro e morre em Rio Novo do Sul

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 669

Um motociclista de 31 anos, que estava alcoolizado, morreu na noite desta sexta-feira (5), depois de fazer ultrapassagens em alta velocidade, invadir a contramão e bater de frente com um carro. O acidente ocorreu no bairro Santa Helena, em Rio Novo do Sul.

Com impacto da batida, a moto conduzida por Jadson Carvalho de Melo ficou presa na parte frontal do Ford Ecosport. Ele foi arremessado e teve morte instantânea. Segundo o motorista do veículo, ele chegou a presenciar o rapaz fazendo ultrapassagens arriscadas na rodovia, e num momento, foi surpreendido pela batida.

O irmão de Jadson esteve no local do acidente e contou à PM que, minutos antes, os dois estavam em um bar, conversando e consumindo bebida alcoólica. Ele disse, ainda, que o irmão subiu na moto para ir embora muito embriagado.

Os veículos, por estarem com licenciamento atrasado, foram removidos para o pátio do Detran. O motorista foi encaminhado à Delegacia Regional de Itapemirim, para ser ouvido. Já o corpo de Jadson foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

