Morte por ciúmes: quatro serão julgados por assassinato na véspera de Natal em Cachoeiro

Senta nos bancos dos réus do Fórum Desembargador Horta de Araújo, no dia 19 de setembro, a partir das 13h, Vinícius de Vargas Nascimento, 23 anos. Ele é o autor dos tiros que ceifaram a vida do comerciante Fabrício Ramos Spolador, 24 anos, no dia 24 de dezembro de 2021, em Cachoeiro de Itapemirim.

No entanto, o mandante do crime, Anderson da Silva Porto, ainda é procurado pela polícia. Embora esteja foragido, ele será julgado na mesma data que Vinícius. Também será levado à julgamento, Hugo Barbosa Marques, apontado no inquérito policial como o intermediário do crime. Consta ainda, na pauta do júri, divulgada pela 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, um quarto réu, Thiago Batista Souza.

Na véspera de Natal, Fabrício – que era vendedor de carnes nobres e recebia clientes em uma área de sua casa, no bairro Rui Pinto Bandeira – foi surpreendido por Vinícius, que entrou na residência pelo portão principal, que ficava entreaberto. Pouco depois, o executor do crime atirou contra Fabrício, que foi atingido no tórax e na barriga. O comerciante chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital.

Motivação

Anderson encomendou a morte de Fabrício porque estava com ciúmes da namorada, com quem o comerciante já tinha se relacionado. De acordo com a investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Vinícius recebeu dinheiro para praticar o crime. Ele foi preso em 10 de janeiro de 2022, no bairro Portinho, em Piúma.

Foragido

Desde que o executor do crime de Fabrício foi preso, Anderson desapareceu e, até hoje, não foi encontrado pela polícia. Informações sobre o paradeiro dele podem ser repassadas à polícia por meio do 181 e 190. Não é preciso se identificar.

