Mês do capoeirista: Secretaria de Assistência Social de Presidente Kennedy encerra programação com homenagens

Encerrando a programação do mês de agosto, mês em que se comemora o dia do capoeirista, a Secretaria Municipal de Assistência Social de Presidente Kennedy promoveu um café da manhã nesta sexta-feira (26) com os usuários do Centro de Referência da Assistência Social e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Na ocasião, foram homenageados o Prefeito Municipal, Dorlei Fontão, a primeira-dama, Regina Cordeiro, e os Secretários Municipais de Assistência, Saúde, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Segurança e Transporte.

Após o café da manhã, integrantes do projeto “Ginga Capoeira” se apresentaram em uma roda de capoeira na quadra da Praça Manoel Fricks Jordão.

Tradição

No Município de Presidente Kennedy, a Capoeira é um marco na cultura local. As comunidades quilombolas exercem papel importante no fomento da tradição, promovendo eventos e incentivando a participação da população às manifestações culturais, inclusive, à capoeira.

Por esta razão, a Secretaria de Assistência Social, por meio do CRAS e SCFV, executam oficinas de capoeira para os usuários, com objetivo de fomentar a cultura e inseri-los ao meio social, além de contribuir com o desenvolvimento motor e cognitivo, promovendo disciplina, postura e aprendizado.

