Menina de três anos considerada morta acorda durante seu próprio velório e morre de novo

Por Redação - Redação 234

Advertisement

Advertisement

Durante um funeral no México, uma família notou que a criança de três anos, que estava sendo velada, ainda estava respirando. O caso inusitado aconteceu no último dia 17 após a pequena Camila Roxana Martinez Mendoza ser dada como morta.

Continua depois da publicidade

A garota foi levada para o hospital dois dias antes do velório, quando sentia dores de estômago, febre e náuseas. Então, o médico passou um tratamento para desidratação.

“Eu a levei ao hospital, entrei com ela. Eles tiraram a roupa dela, colocaram toalhas molhadas para baixar a febre e o oxímetro de pulso no dedo. Eles pediram alguns supositórios, colocaram e foi isso. Depois de uma hora, eles me dizem que está tudo bem, prescrevem soro e 30 gotas de paracetamol”, lembrou Mary Jane Mendoza, mãe de Camila, em entrevista ao jornal El Universal.

Ao notar que o quadro da filha não teve melhora, os pais a levaram para atendimentos em dois médicos particulares. O segundo especialista pediu para que a criança fosse internada com urgência. Camila ficou internada no Hospital Básico Comunitário de Salinas de Hidalgo, onde foi declarada morta.

Continua depois da publicidade

“Não fizeram nenhum eletrocardiograma. Eu peguei minha bebê no colo e ela me abraçou, senti a força nos bracinhos dela. Mas tiraram ela de mim e disseram ‘Deixe que ela descanse em paz”, contou a mãe da garota.

Durante o velório, Mary percebeu que o vidro do caixão estava embaçado, e sua sogra também notou que os olhos de Camila estavam se mexendo.

A família, então, a retirou do caixão, e constataram que ela estava viva. Entretanto, até o serviço de emergência chegar ao local, os batimentos cardíacos da menina foram ficando fracos. No caminho do hospital, o quadro de saúde dela piorou e ela foi declarada como morta pela segunda vez quando chegou no hospital.

Advertisement

Continua depois da publicidade

“Foi realmente aí que a vida da minha bebê acabou. Estamos arrasados, porque minha filha era uma muito alegre, se dava bem com todos, não distinguia as pessoas, temos muitas pessoas que nos apoiam porque ela era um amor”, disse a mãe.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].