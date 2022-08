Médica é rendida e tem carro roubado quando chegava para trabalhar em Cachoeiro 

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 382

Uma médica obstetra foi rendida por um assaltante e teve o carro levado pelo criminoso no momento em que chegava para trabalhar em uma maternidade particular, no fim da noite desta terça-feira (30), em Cachoeiro de Itapemirim.

O roubo ocorreu por volta das 23h41, na rua Nestor Gomes, próximo a Praça Mauro Toledo Machado, no bairro Gilberto Machado.

De acordo com a Polícia Militar, a médica contou que estava dentro do Toyota Corolla, branco, placa QRI9G82, quando o homem armado se aproximou da porta do motorista e, com a arma, bateu no vidro, ordenando que a vítima desembarcasse.

O criminoso, de acordo com a descrição da vítima, é um homem branco, magro e de cabelo cacheado. Ele fugiu levando o veículo, a bolsa e os documentos da obstetra. Quem tiver informações sobre o criminoso, ou sobre o carro, pode repassar por meio do 181 ou 190. Não é preciso se identificar.

