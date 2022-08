MC Afronta e outras atrações animam 3ª Passeata Cultural LGBTQIAPN+ em Anchieta

Por Redação - Redação 17

Muita música, animação e um protesto pacífico marcam o próximo domingo (28), na 3ª Passeata Cultural LGBTQIAPN+, em Anchieta. O evento, que é uma iniciativa do coletivo cultural “O Outro Lado da História”, contará com apresentações musicais e uma caminhada de dois quilômetros.

O grupo sairá às 15h da Praça São Pedro com destino ao espaço DiverCidade, em frente a Prefeitura. Entre as atrações, está MC Afronta.

Revelação do rap capixaba, MC Afronta se apresenta no palco, montado no espaço DiverCidade, às 18h. A cantora foi um dos destaques no Festival Nosso Rap, que ocorreu este mês, em Vitória. No repertório, hits como ‘BoneKunty’, ‘Loba’ e ‘Se Morde de Raiva’.

Programação

18h – Afronta MC

19h00 – Murilo Borges

19h15– Yago Dj

19h45 – Pedro Kimura

20h10– Aghata hills

20h20– DJ Brandão

20h45– Lua Alice Dj

21h00 – Jhon Carter e Jeff Fuller

21h10 – Andy e Nat

21h20 – Mina Nai Mc

21h30– Elite Star

21h40 – Lara Lyw

21h50 – Vicky e Davila Zucon

22h50 – Gabriel OC

23h00 – Encerramento

