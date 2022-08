Mãe e filho de 2 anos morrem após carro capotar e cair em represa

Por Redação - Redação 170

Mãe e filho foram encontrados mortos, após sofrerem um grave acidente na tarde desse domingo (31), pouco antes das 17h. O carro em que eles estavam capotou e caiu em uma represa, no bairro Fátima, no município de Jaguaré.

O veículo, que ficou submerso, foi retirado da água por populares e deixado na margem. Eles ainda retiraram a mulher da água, que estava em óbito, e informaram que havia uma criança desaparecida. Os bombeiros então foram acionados e realizaram buscas. Eles encontraram o corpo do menino de 2 anos, já sem vida.

Os corpos de mãe e filho foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para serem necropsiados e liberados para os familiares. O caso seguirá sob investigação na Delegacia de Polícia de Jaguaré.

De acordo com a Polícia Militar, no carro havia ainda uma terceira pessoa. Era um homem que estava conduzindo o veículo, entretanto, ele foi localizado no momento do acidente. Segundo populares, ele teria solicitado socorro na região e depois se retirado do local. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.

