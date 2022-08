Lula empatado na Grande Vitória com Bolsonaro que tem vantagem no interior do ES

Por Marcos Freire - Marcos Freire 82

De acordo com a pesquisa Ipopes realizada entre os dias 19 e 23 deste mês e publicada na sexta-feira (26), o ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) estão empatados tecnicamente na Grande Vitória. Já no norte e sul do Estado, ou seja, no interior do Espírito Santo, o candidato à reeleição ao Palácio do Planalto aparece com vantagem.

Isso explica o resultado geral no Estado, da pesquisa, em sua versão estimulada (quando o entrevistado escolhe o nome apresentado numa lista de candidatos), onde Jair Bolsonaro aparece na frente de Lula, mas dentro da margem de erro que é de 2,76%. Logo, estão empatados tecnicamente, já que o atual presidente tem 39,68% e o ex-presidente, 38,1%.

Os números da pesquisa estimulada, na Grande Vitória, mostram Lula um pouco na frente, com 39,73%, enquanto Bolsonaro está com 38,36%, logo, empatados tecnicamente. Em terceiro está o candidato Ciro Gomes (PDT), com 5,14%, seguido de Simone Tebet (PMDB), com 1,37%. Sofia Manzano (PCB), Felipe Dávila (Novo), Pablo Marçal (Pros), Vera Lúcia (PSTU), Soraya Thronicke (União Brasil), Leonardo Péricles (UP) e Eymael (DC) não chegaram a 1% de intenções de voto cada um. Não souberam ou não responderam, 8,56%, e afirmaram que vão votar em branco ou nulo, 4,79% dos entrevistados.

No interior do Espírito Santo, o cenário é mais favorável para Bolsonaro. No sul do Estado, também na versão estimulada da pesquisa, o presidente Bolsonaro aparece com 46,31%, enquanto o ex-presidente Lula tem 34,9% da intenção de votos. O terceiro colocado é Ciro Gomes, com 4,03%, seguido de Soraya Thronicke, com 1,34%, e Vera Lúcia, 0,67%. Outros candidatos não foram citados. Já aqueles que não responderam ou estão indecisos somam 8,05% e pretendem votar em branco ou nulo, 4,7%.

Já na região norte do Espírito Santo, ainda na estimulada da pesquisa Ipopes, Jair Bolsonaro tem 40,54%, e Lula aparece com 31,98%. Mais uma vez, Ciro Gomes é o terceiro colocado com 4,5%, seguido de Simone Tebet, com 1,35%, e de Leonardo Péricles, 0,45%. Não foram citados outros nomes. Não sabem em quem votar ou não responderam, 14,41% dos entrevistados, e votam em branco ou nulo, 6,76%.

Rejeição na GV e Interior

A pesquisa também mediu a rejeição, de forma estimulada. Seguindo a tendência do cenário, Bolsonaro é o mais rejeitado na Grande Vitória, enquanto Lula tem maior rejeição nas regiões sul e norte do Estado. Veja abaixo os percentuais de rejeição nas respectivas regiões.

A pesquisa Ipopes foi realizada entre os dias 19 e 23 de agosto e divulgada na sexta-feira (26), quando foram ouvidos 1.236 eleitores em 36 cidades capixabas. O intervalo de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro, de 2,76%. O levantamento foi contratado pela Associação dos Diários do Interior do Espírito Santo (ADI-ES) e registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o número 02056/2022.

Rejeição – Grande Vitória

Bolsonaro – 43,49%

Lula – 36,13%

Ciro Gomes – 3,42%

Roberto Jefferson – 0,86%

Leonardo Péricles – 0,51%

Felpe Dávila – 0,34%

Vera Lúcia – 0,17%

Sofia Manzano – 0,17%

Pablo Marçal – 0,17%

Eymael – 0,17%

NS/NR/Indecisos – 11,30%

Ninguém/Branco/Nulo – 3,25%

Rejeição – Sul do Estado

Lula – 43,62%

Bolsonaro – 38,93%

Ciro Gomes – 1,34%

Leonardo Péricles – 0,67%

Eymael – 0,67%

NS/NR/Indecisos – 10,74%

Ninguém/Branco/Nulo – 4,03%

Rejeição – Norte do Estado

Lula – 36,04%

Bolsonaro – 32,43%

Ciro Gomes – 1,35%

Simone Tebet – 0,45%

Leonardo Péricles – 0,45%

NS/NR/Indecisos – 21,62%

Ninguém/Branco/Nulo – 7,66%

