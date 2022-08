Locutor de rodeio Junyo Estrada morre afogado após mergulho em lago

Por Redação - Redação 179

O locutor de rodeio Joselito Simas de Souza, conhecido como Junyo Estrada, de 39 anos, morreu afogado na última quarta-feira (3) em um lago de São Domingos (GO), cidade do nordeste goiano, na divisa com a Bahia.

Ele estava no município para participar da tradicional Festa de Agosto e chegou a expressar nas redes sociais a alegria de estar de volta a Goiás.

“Após 8 anos, voltando a Goiás, lugar bom demais”, escreveu no Instagram.

O corpo de Junyo foi encontrado por bombeiros mergulhadores a 10 metros de profundidade. Segundo a corporação, ele mergulhou e, logo, desapareceu. Não ressurgiu mais no nível da água.

Amigos que estavam com o locutor na hora do ocorrido chamaram o socorro, mas já era tarde. O óbito foi constatado no local. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Campos Belos (GO).

Seguidores de Junyo no Instagram lamentaram a morte nos comentários da última postagem feita por ele. O locutor morava em Montes Claros (MG), onde era bastante conhecido por comandar os rodeios da região.

