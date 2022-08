Kombi pega fogo em rodovia de Cachoeiro, mas ninguém fica ferido

Por Redação - Redação 76

Uma Kombi pegou fogo na ES-482, rodovia que liga Cachoeiro a Safra, próximo ao hospital da Unimed, em Cachoeiro de Itapemirim. O acidente aconteceu nesta terça-feira (2). De acordo com a equipe do Corpo de Bombeiros, o utilitário apresentou problemas mecânicos enquanto trafegava na via. Depois disso, chamas começaram na parte do motor e se espalharam rapidamente por todo o veículo.

A equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e conseguiu debelar o fogo e conter o incêndio. Segundo o proprietário da Kombi, o carro estava carregando um compressor de ar e algumas caixas de papelão. Ninguém ficou ferido e não foi solicitada perícia.

