Jovem é presa pela Polícia Civil, após trazer drogas de Minas Gerais para o Espírito Santo de ônibus

Por Redação - Redação 98

Advertisement

Advertisement

A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), prendeu uma jovem de 23 anos, no último sábado (27), no Terminal Rodoviário de Vitória, localizado no bairro Ilha do Príncipe, na Capital. Com a suspeita foram encontrados dois quilos de drogas.

Continua depois da publicidade

A apreensão foi feita após um extenso trabalho de investigação realizado pelo setor de inteligência da Polícia Civil. O inquérito policial foi iniciado após a Polícia receber informações de que uma mulher, que teria proximidade com traficantes da região do município da Serra, estaria realizando diversas viagens interestaduais carregando armas e entorpecentes.

No dia da prisão, ela estava voltando de uma viagem a Minas Gerais, e foi abordada pela Polícia após desembarcar e pegar a bagagem. “Na mala, foram encontrados dois tabletes de crack, de aproximadamente 1 quilo cada um. A acusada admitiu que as drogas eram dela e informou que os entorpecentes estavam vindo do Estado de Mato Grosso”, disse a delegada-adjunta do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc), Larissa Lacerda.

Diante das informações, a jovem foi detida e conduzida ao Denarc, onde foi autuada pelo crime de tráfico de drogas. Posteriormente, foi encaminhada ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Outros casos

Continua depois da publicidade

Entre os meses de julho e agosto deste ano, outras duas mulheres foram detidas pela Polícia Civil em rodoviárias transportando entorpecentes. No dia 21 de julho, uma mulher de 24 anos foi presa na Rodoviária de Vitória com cerca de 5 quilos de crack, avaliados em R$ 125 mil. A mulher, que carregava um bebê de 60 dias consigo, trazia os entorpecentes do Estado de Minas Gerais. Após ser autuada, a suspeita foi encaminhada ao sistema prisional.

Já no dia 1º de agosto, uma mulher de 21 anos foi presa na Rodoviária de Vila Velha após os Policiais encontrarem, na mala de suspeita, 11 quilos de maconha. A suspeita tinha uma ordem judicial relativa a crime de envolvimento com o tráfico de drogas que a proibia de viajar. A mulher foi autuada em flagrante e também foi encaminhada ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Em ambos os casos, as investigações seguem em andamento, e a população pode colaborar com informações ligando para o Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].