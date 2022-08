Jovem de 20 anos é morto a tiros no bairro União em Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 567

Advertisement

Advertisement

Um jovem de 20 anos foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (10), no bairro União, em Cachoeiro de Itapemirim. O crime ocorreu na rua Helena Paes Marcondes Souza, por volta das 23h40.

Continua depois da publicidade

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, Wanderson Bruno Clemente Cardoso foi atingido por tiros na cabeça e nas costas. Vizinhos socorreram o rapaz e o levaram para Santa Casa de Misericórdia do município, mas o rapaz chegou morto à unidade.

Ainda de acordo com a PM, Wanderson tinha uma extensa ficha criminal. No local do crime, militares encontraram quatro cápsulas de munição calibre 380. Nenhuma testemunha se apresentou à polícia até o encerramento do registro policial.

O corpo de Wanderson foi levado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. Informações que ajudem no trabalho nas investigações podem ser repassadas por meio do 181 e não é preciso se identificar.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].