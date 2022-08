Jardineiro fica ilhado por cinco dias e sobrevive se alimentando de limão e carvão

Por Estadão - Estadão 39

Advertisement

Advertisement

Um homem que ficou isolado em uma ilha no litoral carioca por cinco dias contou que sobreviveu comendo limões, um pedaço de carvão e bebendo uma mistura de água potável com água do mar. Desaparecido desde segunda-feira (8), o jardineiro Nelson Nedy Ribeiro, de 50 anos, foi resgatado pelos bombeiros no sábado (13), após ser avistado por um banhista.

Continua depois da publicidade

O caso aconteceu em Grumari, na zona oeste da capital fluminense. O “náufrago carioca” foi arrastado por uma corrente marinha e foi parar na Ilha de Palmas, localizada a cerca de 1,3 km de distância.

Em entrevista à TV Globo, ele contou que perambulou pela ilha tentando encontrar um ponto em que pudesse ser avistado – sem sucesso. Por sorte, achou uma barraca usada por pescadores com um cobertor e um colchonete. Foi lá que ele se abrigou durante todo o período. O maior desafio, afirmou Nelson Nedy, foi vencer a fome e a sede.

“(Fiquei com) muito frio, sem água… Caiu uma chuvinha, eu colocava a mão nas gotinhas de chuva e apanhava, pra molhar a boca. Eu estava com muita sede”, narrou. Foi quando ele encontrou duas garrafas d’água -apenas uma era limpa – e decidiu misturar com alguma que recolheu do mar de modo a ter o que beber por mais tempo.

Continua depois da publicidade

Ribeiro contou ainda que se alimentou com dois limões cortados que encontrou na barraca e, no desespero, com um pedaço de carvão.

O homem só foi resgatado no sábado, depois que um banhista com uma moto aquática o avistou e chamou o Corpo de Bombeiros. Ribeiro foi levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Apesar de apresentar alguns arranhões, ele passa bem e já foi liberado.

Marcio Dolzan

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].